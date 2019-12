«Место в очереди на жилье должно сохраняться». Самарские депутаты намерены создать единый список детей-сирот

129

Депутаты самарской губернской думы выступили за принятие поправок к закону ГД No 135. Действующий сейчас закон ГД No 135 закрепляет очередников за конкретным местом жительства, что является нарушением прав человека.«Это крепостное право. При переезде из одного города в другой молодые люди имеющие данный статус, теряют свое место в очереди на получение квартиры и встают в очередь заново. А если он по работе переезжает? Считаю, что такая норма – нарушение прав человека», – считает Михаил Матвеев, член КПРФ.Его поддержало большинство депутатов и председатель областного парламента Геннадий Котельников. Глава комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина («Единая Россия»), пояснила, почему ранее этот пункт закона не пересматривался.«Во-первых, мы и так должны в течение шести лет ликвидировать очередь. Во-вторых, если отменить данный пункт в ГД No 135, то люди начнут переезжать в Самару, Тольятти. Таким образом, будут ущемлены права тех, кто уже живет в крупных городах», – пояснила Марина Сидухина.В течение пяти лет в такой ситуации в области оказался 101 человек. По мнению депутатов, эта проблема исполнительной власти, которая должна вовремя обеспечивать детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а не перекладывать ответственность на граждан.По итогам голосования на 48 заседании губернской думы были приняты поправки в ГД No 135 о составлении списков данной категории граждан, достигших 23 лет, но не получивших жилье, с целью их дальнейшего обеспечения квартирами (приведение регионального закона в соответствии с федеральным).Отмену пункта о потере очередности при переезде внутри региона депутаты решили обсудить в первом квартале 2020 года.