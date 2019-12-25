Меры по обеспечению пожарной безопасности обсудили на заседании областной комиссии по ЧС
25 декабря 2019 18:02
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Участники заседания подвели итоги весенне-летнего пожароопасного сезона 2019 года и поставили задачи по обеспечению пожарной безопасности в осенне-
зимний период.
По информации МЧС России по Самарской области, на 23 декабря 2019 года на территории региона зарегистрировано 11147 пожаров, что соответствует уровню прошлого года. 77% от общего количества пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем. 16,5% - из-за нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования, печей, транспортных средств. 23% всех пожаров произошли в жилом секторе. Почти одинаковое число пожаров
произошли в городах и сельской местности (50,2% и 49,8% соответственно).
В целом, по сравнению с количеством пожаров, зарегистрированных на территории Российской Федерации в 2019 году на 100 тыс. человек, статистика по
Самарской области не превышает общероссийские показатели.
Более 100 млн. рублей составил материальный ущерб от лесных пожаров. В этом году их зарегистрировано 78 на площади 127,5 га.
В 2019 году на 3,4% увеличилось количество возгораний сухой травы. По результатам проверок возбуждено 201 административное расследование, составлено 123 протокола. Привлечено к административной ответственности 103 гражданина, 20 должностных лиц, в том числе органов местного самоуправления. Ежегодно с наступлением осенне-зимнего периода увеличивается риск возникновения пожаров, особенно в период новогодних праздников. Так, с 31.12.2018 по 12.01.2019 произошло 197 пожаров, на которых погибло 5 человек, травмы различной степени тяжести получили 14 человек (из них 4 ребёнка).
В дни новогодних и рождественских праздников особое внимание будет уделено вопросам обеспечения пожарной безопасности в учреждениях с
круглосуточным пребыванием и массовым скоплением людей, в том числе учреждениям здравоохранения, социальной сферы, образования, культуры,
торговым и развлекательным центрам.
«На каждом объекте должна быть проведена проверка работоспособности систем противопожарной защиты зданий, источников наружного и внутреннего
противопожарного водоснабжения, наличия необходимого оборудования и средств пожаротушения, проведены инструктажи с персоналом, то есть в полном объеме выполнены все профилактические мероприятия», - поставил задачу председатель Правительства Самарской области, передает пресс-служба облправительства.
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