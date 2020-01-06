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Новости /  Политика /  Политика региона  

Меркель 11 января посетит Россию с рабочим визитом по приглашению Путина

6 января 2020 15:45
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До этого лидеры двух стран встречались 9 декабря 2019 года на полях
Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию с рабочим визитом в следующую субботу, 11 января, передает life.ru. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Кремля. Глава немецкого правительства прилетит в Москву по личному приглашению президента Владимира Путина.

Стороны планируют обсудить эскалацию напряжённости на Ближнем Востоке в результате авиаудара США по аэропорту Багдада. Кроме того, лидеры двух стран обсудят урегулирование внутриукраинского конфликта в контексте договорённостей саммита в "нормандском формате".


Фото:   ТАСС / AP / Michael Sohn/life.ru
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Комментарии


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