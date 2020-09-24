Мэрия Москвы рекомендовала крупным предприятиям перевести сотрудников на удаленку

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Письма с рекомендацией частично перевести сотрудников на дистанционную работу от имени мэра Москвы Сергея Собянина направлены крупным предприятиям столицы. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе мэра и правительства города.

"В связи с наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона острых респираторных вирусных инфекций, а также с изменением динамики заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа крупным предприятиям столицы от имени мэра Москвы Сергея Собянина направлены письма с убедительной просьбой и рекомендацией частично перевести сотрудников на дистанционный режим работы без ущерба для основных рабочих процессов в организациях и интересов потребителей", - сказали в пресс-службе.

Также в данных письмах напоминается, что в организациях до сих пор необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологический режим: использовать средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, а также соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, работодателям необходимо измерять температуру своим сотрудникам и проводить тестирование на коронавирус.

Ранее издание РБК сообщало, что письма направлены в Сбербанк, "Яндекс", "Ростех" и другие крупные компании. В пресс-службе "Яндекса" сообщили ТАСС, что сотрудники компании могут продолжать работать в удаленном режиме еще как минимум до конца ноября. "Мы будем следить за обстановкой и принимать дальнейшие решения по формату работы в зависимости от ситуации и официальных рекомендаций", - сообщили в компании.

Здание мэрии Москвы

Фото: Владимир Гердо/ТАСС