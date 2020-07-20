Мэр Норильска подал в отставку
20 июля 2020 16:09
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"Десять минут назад глава города заявил, что подает в отставку", - сообщили в пресс-службе, добавив, что заявление уже подписано.
Фото: Денис Кожевников/ТАСС
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