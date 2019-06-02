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Мэр Харькова пообещал восстановить разрушенный националистами памятник Жукову

2 июня 2019 20:55
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По словам украинского градоначальника, работы будут проводиться за счёт местного фонда.
Мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил о намерении восстановить разрушенный украинскими националистами памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову. По словам градоначальника, восстановление бюста великого полководца начнётся в самое ближайшее время, передает life.ru.

— Я посоветовался с (депутатом Верховной рады Виталием. — Прим. Лайфа) Хомутынником, и он говорил, что за счёт фонда "Возрождение" восстановит памятник в ближайшее время, — заявил глава Харькова в ходе съезда партии "Доверяй делам", сообщают украинские СМИ.

Уточняется, что собравшиеся участники съезда отреагировали на заявление Кернеса аплодисментами.

Как сообщал Лайф, представители нескольких украинских националистических организаций свалили бюст маршала Георгия Жукова в Харькове и повредили постамент. По их словам, таким образом они боролись за декоммунизацию Украины. На это отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, заявив, что украинские националисты покрыли себя позором.

С 2015 года на Украине вступил в силу так называемый закон "О декоммунизации". Он предполагает запрет на пропаганду и использование советской символики. В рамках этого закона был переименован целый ряд населённых пунктов и улиц, носивших имена советских деятелей. За последние четыре года в рамках так называемой декоммунизации на Украине было изменено порядка 52 тысяч топонимов и демонтировано более 2,5 тысячи памятников, большинство из которых посвящено Владимиру Ленину. 


Фото © Wikipedia
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Комментарии



Политика региона
2 июня 2019  20:55
По словам украинского градоначальника, работы будут проводиться за счёт местного фонда.
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