Меняем макулатуру на книги

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Сегодня в реготделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоялось обсуждение механики проведения крупномасштабной экологической акции, которая стартует в регионе 1 октября и продлиться до весны 2021 года.

«Вопросы экологического воспитания и просвещения сейчас как никогда актуальны. Они важная часть обеспечения экологической безопасности на территории Самарской области. Хочу отметить, что Губернатор уделяет особое внимание подрастающее поколение к вопросам экологии, чтобы у подрастающего поколения было не только понимание проблемы, но, чтобы они сами принимали в поиске их решений. Дети быстрее вникают в проблему, им это интересно. Старт областной акции по сбору макулатуры именно в учебных заведениях, возможность получить за собранное вторсырье познавательные книги, в тоже время включиться в соревнования между школами, классами, это отличный способ продвижения экологических мероприятий», - отметил Денис Волков, координатор партийного проекта «Чистая страна».

Уже во время совещания поступили предложения не ограничивать акцию школами, а подключить к ней и дошкольные учебные заведения, ССУЗы и ВУЗы.

Суть акции проста: чем больше макулатуры сдадут учебные заведения, тем больше книг они получат, без подарков не останется никто, а учебные заведения- победители будут награждены отдельными призами и дипломами.

К партийному проекту подключились коммерческие организации. Компания «Втормаркет» взяла на себя функционал вывозить вторсырье, а книготорговая сеть «Метида» займется поставкой книг.

«Сто килограмм макулатуры спасают одно дерево, надеюсь, все вместе за время проведения акции мы сможем спасти большой лес!», - сказала Наира Мнацаканян, директор книготорговой сети «Метида», передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"