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Новости /  Политика /  Политика региона  

Медведев заявил, что остается председателем "Единой России"

19 января 2020 21:44
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Он добавил, что сейчас важнейшие задачи связаны с повышением уровня благосостояния людей, задач, основанных на национальных проектах.
Экс-премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что остается председателем партии "Единая Россия", его должность заместителя председателя Совбеза это позволяет, передает РИА Новости

"Но вот если говорить о конкретной новой работе, то замещение этой должности не противоречит тому, чтобы заниматься политической деятельностью, в том числе деятельностью по руководству партией, я остаюсь председателем партии "Единая Россия". Это наша ведущая политическая сила, это правящая партия. На ней лежит огромная ответственность перед нашими людьми, перед страной за развитие страны", - сказал Медведев в интервью Первому каналу.

Он добавил, что сейчас важнейшие задачи связаны с повышением уровня благосостояния людей, задач, основанных на национальных проектах. 
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Комментарии


Политика региона
19 января 2020  22:37
Меркель и генсек ООН встречали гостей международной конференции по Ливии в Берлине у входа в здание ведомства немецкого канцлера.
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19 января 2020  21:44
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Медведев заявил, что остается председателем "Единой России"
Он добавил, что сейчас важнейшие задачи связаны с повышением уровня благосостояния людей, задач, основанных на национальных проектах.  Политика региона
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