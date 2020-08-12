Медведев заявил, что США пытаются использовать интернет как свою вотчину

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"Вполне закономерно, что целый ряд стран, прежде всего это США, стремятся использовать интернет как свою вотчину, как инструмент для обеспечения исключительно своих целей", - сказал он, напомнив, что США контролируют систему доменных имен и IP-адресов."Если говорить прямо и просто, так быть не должно", - заявил Медведев.Он напомнил о решениях администрации США в отношении владельцев социальных сервисов, таких как WeChat (принадлежит китайскому интернет-гиганту Tencent - прим. ТАСС) и связанных с ними приложений. По его мнению, все это показывает, что США намерены и дальше проводить свою политику в интернете, причем истолковывая решения тех или иных компаний или стран исключительно в разрезе обеспечения собственных национальных интересов, не считаясь ни с международной национальной конкуренцией, ни с какими-либо вообще существующими сегодня международными правилами."Такое поведение США и некоторых других их партнеров доказывает, что в таких условиях ни пользователи сети, ни бизнес, ни государства не могут быть уверены, что их интересы будут надлежащим образом защищены", - подчеркнул он.Китай подвергается жесткому давлению в сфере интернета со стороны США, Россия также должна быть готова к подобным действиям, добавил он. "Несколько лет назад <…>, оказывая на нашу страну давление, Соединенные Штаты обсуждали идею о том, чтобы отрезать Россию от системы верификации платежей, то есть от системы SWIFT. Сейчас такому весьма серьезному, жесткому давлению подвергается Китайская Народная Республика", - сказал Медведев, подчеркнув, что "часть этих санкций" и способов давления касаются интернета."Поэтому мы должны быть максимально готовы к подобного рода решениям и в будущем, и, безусловно, они могут быть связаны с глобальной Сетью", - заключил зампред СБ РФ.Медведев напомнил, что в России был принят специальный закон о создании национальной системы маршрутизации сетевого трафика, "который должен позволить обезопасить деятельность российских интернет-ресурсов в случае атаки на эти ресурсы". "Мы исходим из того, что государство в целом должно иметь право самостоятельно управлять своим информационным пространством, поскольку это один из признаков суверенитета", - подчеркнул зампред Совбеза.Предложенные Россией меры по обеспечению глобальной кибербезопасности пока не вызвали должного отклика в мире, добавил он. "Все наши призывы, предложения, которые неоднократно делались, пока не вызвали необходимого отклика на международной арене", - указал зампред Совбеза РФ. Медведев заметил, что партнеры России по БРИКС и ШОС "осторожно высказались" за создание соответствующей конвенции ООН.Зампред СБ РФ отметил, что Россия на протяжении многих лет последовательно выступает за равное участие всех государств в управлении интернетом. "Соответствующие подходы были реализованы в концепции безопасного функционирования интернета, которую разработало Минкомсвязи, - напомнил он. - Документ содержит принципиально новые подходы к обеспечению безопасности и стабильности глобальной сети"."Учитывая остроту проблемы, последние события, следует актуализировать и сам проект концепции, который был разработан нашей страной, и спланировать ее обсуждение на международных площадках в самых разных форматах, - подчеркнул Медведев. - Нужно придать новый импульс для того, чтобы обеспечить суверенное право государства на управление интернетом в национальном информационном пространстве, то есть в нашем национальном сегменте".Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС