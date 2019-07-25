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Новости /  Политика /  Политика региона  

Медведев выступил за устранение разницы в зарплатах учителей по регионам

25 июля 2019 23:38
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По словам Никонова, зарплаты по регионам вышли на средний уровень, однако у четверти работников образования в России зарплаты меньше 15 800 рублей, у 7% – оплата труда меньше МРОТ.
Председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение по устранению разницы между средними зарплатами учителей по регионам, передает РИА Новости. Об этом заявили в пресс-службе "Единой России".

Такую инициативу озвучил член президиума генерального совета партии, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

"Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал предложение комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии устранить разницу в выплатах средней заработной платы педагогических работников по регионам", - говорится в сообщении.

По словам Никонова, зарплаты по регионам вышли на средний уровень, однако у четверти работников образования в России зарплаты меньше 15 800 рублей, у 7% – оплата труда меньше МРОТ. "Это проблема в образовательной сфере стоит наиболее остро", – подчеркнул он.

"За средними цифрами, к сожалению, скрывается низкая заработная плата молодых учителей, обслуживающего персонала и в целом большого количества опытных учителей. Эту диспропорцию нужно исправлять, и Дмитрий Анатольевич, безусловно, эту идею поддержал", – приводит пресс-служба слова Никонова.

Парламентарий рассказал о предложении разработать и сформировать совместно с регионами "дорожные карты", гарантирующие минимальную заработную плату при работе на одну ставку в размере не менее 70% от средней заработной платы по экономике региона, которая будет фиксироваться в трудовых договорах с каждым учителем. Кроме того, он отметил, что должны быть проработаны механизмы оказания регионам финансовой поддержки в случае недостаточности у них собственных средств. Никонов также выразил уверенность, что такой уровень зарплаты сделает привлекательной работу в школах для молодых педагогов. 
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Комментарии



Политика региона
25 июля 2019  23:38
По словам Никонова, зарплаты по регионам вышли на средний уровень, однако у четверти работников образования в России зарплаты меньше 15 800 рублей, у 7% – оплата труда меньше МРОТ.
Медведев выступил за устранение разницы в зарплатах учителей по регионам
По словам Никонова, зарплаты по регионам вышли на средний уровень, однако у четверти работников образования в России зарплаты меньше 15 800 рублей, у 7% – оплата... Политика региона
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