Медведев выступил против отмены нештрафуемого порога 20 км/ч

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«Как человек, который тоже за рулем сидит, во всяком случае иногда, могу вам сказать, что, конечно, по моим ощущениям, эти 10 км/ч — они очень часто на машине не «ловятся» даже самим водителем», — подчеркнул Медведев.Он объяснил, что иногда превышения скорости на 10 км/ч на спидометре даже не видно, особенно когда речь идет о старых машинах. По словам премьера, такая инициатива может стать поводом для того, чтобы штрафовать большое количество водителей, когда у них нет намерения нарушить правила дорожного движения.«Я на самом деле считаю, что вот эти 10 км/ч — непонятно, чуть-чуть нажал на педаль — и все», — добавил Медведев.Идея отмены нештрафуемого порога скорости +20 км/ч активно обсуждается с начала 2019 года. Так, в интервью Autonews.ru глава московского дептранса Максим Ликсутов заявил, что формально в России существуют установленные ограничения скорости, но фактически многие водители ездят с превышением на 20 км/ч, поскольку наказания за это нарушение не существует. При этом у современных камер, установленных на дорогах Москвы, допущение по контролю скорости — до 3 км/ч.Инициативу по снижению нештрафуемого порога превышения скорости поддержали в ГИБДД. При этом в Госавтоинспекции считают, что ввести ужесточение следует не ранее чем через два года. До этого необходимо провести полную ревизию дорог в стране, чтобы определить наиболее оптимальный скоростной режим движения для автомобилистов на каждом участке.По оценке заместителя председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, корректировка ненаказуемого превышения скорости +20 км/час произойдет в России не раньше чем через один-два года.