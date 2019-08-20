Медведев уволил замглавы ПФР Иванова из-за "утраты доверия"
20 августа 2019 19:54
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— Освободить Алексея Иванова от должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда РФ в связи с утратой доверия, — говорится в распоряжении главы правительства.
Заместителя главы ПФР Алексея Иванова задержали в Москве 11 июля по подозрению во взятке. На заседании суда стало известно, что Иванов признался, что ему дали незаконное вознаграждение в размере 4,4 миллиона рублей.
Сейчас он в СИЗО.
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Комментарии
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Российский лидер отметил, что речь идёт о том, чтобы сделать доступным медицинскую помощь для жителей малых населённых пунктов и отдалённых регионов. Политика региона
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Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ признался, что ему действительно дали взятку в размере 4,4 млн рублей. Политика региона
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