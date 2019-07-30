Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
30 июля 2019 22:41
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"Он будет рассчитываться с учетом ситуации в конкретном регионе и ориентироваться на прожиточный минимум пенсионера в стране в целом в первых двух кварталах текущего года. Такой подход позволит исключить необоснованное занижение величины регионального прожиточного минимума пенсионера, и, как мы рассчитываем, приведет к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров".
Согласно постановлению правительства, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, если рассчитанная величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте ниже прожиточного минимума пенсионера на текущий финансовый год, то для установления социальной доплаты к пенсии на очередной финансовый год будет использоваться величина прожиточного минимума на текущий год, а не рассчитанная.
Правительство 27 июля приняло проект распоряжения, в соответствии с которым регионам дополнительно выделят более 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.
Сегодня федеральные социальные доплаты получают почти четыре миллиона пенсионеров в 69 регионах. Ее средний размер — около двух тысяч рублей.
Региональные доплаты выплачиваются в 16 субъектах, их получают 2,63 миллиона пенсионеров. В этом случае средний размер доплаты составляет чуть больше пяти тысяч рублей.
Надбавки к пенсиям пересчитали после оглашения послания президента Федеральному собранию. Тогда Владимир Путин поручил "немедленно устранить" несправедливость, возникшую при индексации пенсий, когда людям перестают выплачивать социальную доплату. Президент отметил, что власти должны сначала довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого индексировать ее.
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