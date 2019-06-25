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Новости /  Политика /  Политика региона  

Медведев рассказал о планах по повышению детских пособий до 10 тысяч рублей

25 июня 2019 20:30
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Планируется, что выплаты на первого и второго ребенка будут получать семьи, чей доход составляет до двух прожиточных минимумов на человека. Сейчас эта планка установлена на уровне полутора прожиточных минимумов.
Как передает РИА Новости, подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании, посвященном вопросам достижения национальных целей развития в сфере демографии.

Планируется, что выплаты на первого и второго ребенка будут получать семьи, чей доход составляет до двух прожиточных минимумов на человека. Сейчас эта планка установлена на уровне полутора прожиточных минимумов.

По словам Медведева, это пособие ежемесячно будет составлять более десяти тысяч рублей на одного ребенка.

Ранее во время прямой линии Владимир Путин отмечал, что семьи с доходом порядка 45 тысяч рублей с 1 января будут получать выплаты на ребенка в среднем 10-11 тысяч рублей.

Также премьер напомнил, что почти в два раза увеличатся компенсации трудоспособным неработающим родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Эта мера начнет действовать с 1 июля. Кроме того, на Дальнем Востоке ввели единовременную выплату при рождении первенца. Она составляет двукратную величину прожиточного минимума.

"Будем продолжать софинансирование из федерального бюджета ежемесячной выплаты при рождении третьего и последующего детей в регионах Дальнего Востока, включая Бурятию, Якутию, Сахалинскую область, Чукотский АО", — добавил премьер.

Проект "Демография" входит в число 12 нацпроектов, объявленных в "майском указе" президента. Он состоит из пяти федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт — норма жизни".

Проект "Демография" рассчитан до 2024 года, на него выделят более трех триллионов рублей. Внебюджетные источники финансирования нацпроекта не предусмотрены. 
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Комментарии



Политика региона
25 июня 2019  20:30
Планируется, что выплаты на первого и второго ребенка будут получать семьи, чей доход составляет до двух прожиточных минимумов на человека. Сейчас эта планка установлена на уровне полутора прожиточных минимумов.
Медведев рассказал о планах по повышению детских пособий до 10 тысяч рублей
Планируется, что выплаты на первого и второго ребенка будут получать семьи, чей доход составляет до двух прожиточных минимумов на человека. Сейчас эта планка... Политика региона
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