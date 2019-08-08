Медведев прокомментировал задержание Атамбаева
8 августа 2019 22:51
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Медведев подчеркнул, что Москва не может "безучастно" относиться к происходящему, так как Киргизия — крупный партнер России, участник Евразийского союза и ОДКБ.
"Вы знаете, какая повестка дня была и у президента в последнее время, и я постоянно на контакте с коллегами. Поэтому мы, конечно, внимательно наблюдаем за тем, что происходит", — подчеркнул российский премьер.
Он также отметил, что "в XXI веке свой лимит на революции Киргизия уже исчерпала".
Медведев подчеркнул, что если в государстве наступит политическая и экономическая нестабильность, это "ударит по огромному количеству людей", которые живут в стране, а также по всему евразийскому проекту.
Премьер сообщил, что собирается обсудить ситуацию в республике после задержания Атамбаева с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и главой ее правительства Мухамметкалыем Абылгазиевым.
Говоря о предстоящем заседании Евразийского межправительственного совета, Медведев отметил, что оно будет насыщенным и актуальным, в частности, участники обсудят вопросы маркировки товаров и пошлины.
Ранее экс-президент Киргизии сдался властям после длительных переговоров. Его доставили в МВД страны, потом перевезли в здание Госкомитета нацбезопасности.
Операция по задержанию политика началась накануне вечером в его резиденции Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Против сторонников Атамбаева применили спецсредства, в ответ они открыли огонь.
В четверг столкновения возобновились. По последним данным, пострадали 98 человек, один боец спецназа погиб.
Обвинения в адрес экс-президента
Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. В результате выборов он передал власть своему соратнику Сооронбаю Жээнбекову.
В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента.
По версии ведомства, Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям. Позднее его лишили неприкосновенности.
Атамбаев трижды отказался прийти на допрос как свидетель по делу об освобождении Батукаева, проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет".
Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение. Сам Атамбаев назвал обвинения "абсурдными" и заявил, что чист перед народом.
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
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