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Новости /  Политика /  Политика региона  

Медведев потребовал от банков устранить «банковский роуминг» в России

10 октября 2019 20:16
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Переводы средств между российскими регионами не несут какой-либо финансовой нагрузки для банков, но те нередко пытаются получить на комиссиях повышенное вознаграждение, возмутился премьер.
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал банки устранить комиссии при переводе средств между российскими регионами и счел их в принципе недопустимыми. Об этом он заявил на заседании правительства, передает РБК со ссылкой на «РИА Новости».

По словам главы правительства, «банковский роуминг» касается практически каждого человека в России.

«Речь идет о банковской комиссии, которую взимают с людей кредитные организации при межрегиональном переводе денег внутри одной структуры. Изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга», — отметил Медведев.

Кредитные организации, считает он, нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за довольно стандартные процедуры без дополнительной финансовой нагрузки. В рамках одного банка, уточнил он, может быть установлена различная комиссия за перечисление средств между регионами.

«Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена», — заключил Медведев.

Сейчас, по словам Медведева, готовится законопроект об отмене комиссий за межрегиональные переводы физлиц в рамках одного банка. Инициатива предлагает внести изменения в ст. 29 закона «О банках и банковской деятельности» и дополнить ее примечанием, что размер комиссии банка не может быть обусловлен открытием счетов в разных его подразделениях.

Такая комиссия есть, например, у Сбербанка. Если его клиент делает перевод в рамках одного города, то комиссия с этой транзакции не берется. Если он решил перевести деньги клиенту Сбербанка в другой город или регион, то тогда банк берет 1,5% от перевода через свое отделение (от 30 руб. до 1 тыс. руб.) и 1%, если перевод был совершен через «Сбербанк Онлайн» (до 1 тыс. руб.).

Сбербанк отказался от комментариев. Банк России поддерживает отключение комиссий при переводе средств между разными регионами России, сообщили в пресс-службе регулятора.


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Комментарии



Политика региона
10 октября 2019  20:16
Переводы средств между российскими регионами не несут какой-либо финансовой нагрузки для банков, но те нередко пытаются получить на комиссиях повышенное вознаграждение, возмутился премьер.
Медведев потребовал от банков устранить «банковский роуминг» в России
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