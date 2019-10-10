Медведев потребовал от банков устранить «банковский роуминг» в России
10 октября 2019 20:16
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По словам главы правительства, «банковский роуминг» касается практически каждого человека в России.
«Речь идет о банковской комиссии, которую взимают с людей кредитные организации при межрегиональном переводе денег внутри одной структуры. Изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга», — отметил Медведев.
Кредитные организации, считает он, нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за довольно стандартные процедуры без дополнительной финансовой нагрузки. В рамках одного банка, уточнил он, может быть установлена различная комиссия за перечисление средств между регионами.
«Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена», — заключил Медведев.
Сейчас, по словам Медведева, готовится законопроект об отмене комиссий за межрегиональные переводы физлиц в рамках одного банка. Инициатива предлагает внести изменения в ст. 29 закона «О банках и банковской деятельности» и дополнить ее примечанием, что размер комиссии банка не может быть обусловлен открытием счетов в разных его подразделениях.
Такая комиссия есть, например, у Сбербанка. Если его клиент делает перевод в рамках одного города, то комиссия с этой транзакции не берется. Если он решил перевести деньги клиенту Сбербанка в другой город или регион, то тогда банк берет 1,5% от перевода через свое отделение (от 30 руб. до 1 тыс. руб.) и 1%, если перевод был совершен через «Сбербанк Онлайн» (до 1 тыс. руб.).
Сбербанк отказался от комментариев. Банк России поддерживает отключение комиссий при переводе средств между разными регионами России, сообщили в пресс-службе регулятора.
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