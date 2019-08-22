Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
22 августа 2019 16:32
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В документе говорится, что чиновники должны оценить влияние четырехдневной недели на экономику, в том числе на производительность труда и социальную сферу. Работа будет проводиться совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей.
В июне Медведев, выступая на конференции труда в Женеве, выразил мнение, что в будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней. В экономике сократятся рабочие места и рабочее время, а у людей расширится досуг, указывал он. «Речь идет о более лояльной организации рабочего времени: гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по мере необходимости», — отметил российский премьер.
Медведев упомянул опыт американского предпринимателя и основателя Ford Генри Форда, который сократил рабочую неделю своим сотрудникам с 48 до 40 часов, что привело к росту производительности труда. Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что на первое место в этой теме встает вопрос социальных гарантий граждан и размера зарплат.
Позднее в пресс-службе Минтруда говорили РБК, что на российских предприятиях уже сейчас можно вводить сокращенную рабочую неделю, поскольку законодательству это не противоречит. В ведомстве отметили, что Трудовой кодекс ограничивает максимальную продолжительность рабочей недели (не более 40 часов), однако нижней границы не существует.
Опрос ВЦИОМа показал, что почти половина россиян (48%) не поддерживают идею о сокращении рабочей недели, поскольку боятся потерять в деньгах.
Фото: Екатерина Штукина / ТАСС
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