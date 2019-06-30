Медведев поручил оказать финансовую помощь пострадавшим в Иркутской области
30 июня 2019 18:40
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Так, семьям погибших выплатят единовременное пособие в миллион рублей, а кроме того, выделят деньги на погребение.
Пострадавшие получат пособия в размере от 200 тысяч (легкий вред здоровью) до 400 тысяч рублей (вред средней тяжести или тяжкий).
Тем, чье жилье пострадало, выплатят по десять тысяч рублей.
Финансовая помощь за частично утраченное имущество первой необходимости составит 50 тысяч рублей, а за полностью утраченное — 100 тысяч рублей на человека.
Для этого Иркутской области выделят из резервного фонда правительства 662 миллиона рублей.
Премьер поручил правительству Иркутской области представить в МЧС списки погибших и пострадавших, а также нуждающихся в получении этой помощи.
Спасательное ведомство должно будет проконтролировать использование выделенных средств и представить соответствующий доклад к 1 февраля следующего года.
Кроме того, правительству Иркутской области рекомендовано также оказать пострадавшим меры соцподдержки.
Сильные дожди привели к подъему рек в Иркутской области, в зону бедствия попал 31 населенный пункт, 32 социально значимых объекта, а также 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов. Подтоплены 3735 домов, где живут более девяти тысяч человек, около 800 человек эвакуированы во временные пункты размещения. По последним данным, погибли три человека, в том числе один ребенок, 97 пострадавшим потребовалась госпитализация, еще 251 человеку оказали помощь амбулаторно. В области введен режим чрезвычайной ситуации.
Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
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