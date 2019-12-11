Медведев поддержал идею брать пошлину с дешёвых посылок
11 декабря 2019 22:13
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Сейчас пошлиной облагаются посылки из-за рубежа, которые стоят более 500 евро. Согласно уже утверждённой норме, с 1 января 2020 года эта планка опустится до 200 евро. Минфин же предлагает постепенно снижать порог до 100 евро с 1 июля 2020 года, до 50 евро с 2021 года и до 20 евро с 2022 года.
— Резолюция Дмитрия Медведева на письме Силуанова, которая звучит полностью следующим образом: "В целом согласен. Подготовьте предложения для рассмотрения на совете глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС)", — передаёт ТАСС слова Осипова.
При этом Осипов отмечает, что резолюция Медведева — это ещё не конечное решение. Вопрос будет обсуждаться в том числе и на Евразийской комиссии.
Фото: Пресс-служба Правительства РФ/life.ru
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