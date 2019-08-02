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Новости /  Политика /  Политика региона  

Медведев ответил на протесты Токио из-за посещения Курил: Это наша земля

2 августа 2019 22:19
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Глава кабмина напомнил, что острова входят в Сахалинскую область и российским госслужащим не нужно разрешение других стран для визита в регион.
Протесты Токио в связи с посещением российскими чиновниками Курильских островов не вызывают беспокойства у Правительства РФ, передает life.ru. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время визита на Итуруп.

- Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства? - сказал журналистам Медведев.

Он подчеркнул, что российские госслужащие посещают Курилы и другие субъекты РФ без согласования с какими бы то ни было государствами. По словам Медведева, чем больше подобных возмущений по поводу Курил, тем больше поводов для визитов на острова. 


фото: пресс-служба правительства РФ
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