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Новости /  Политика /  Политика региона  

Медведев официально уволил главу мусорной госкомпании

25 ноября 2019 22:13
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На место Буцаева рассматривается кандидатура бывшего министра строительства и ЖКХ, аудитора Счетной палаты Михаила Меня.
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке гендиректора «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева. Документ, датированный 23 ноября, опубликован на сайте правительства, передает РБК.

Об увольнении Буцаева, который был назначен главой мусорного оператора в феврале, источники РБК сообщили в пятницу, 22 ноября. По их словам, его увольнение сложно назвать неожиданным, оно связано с недостатком «аппаратного веса». Федеральный чиновник в разговоре с РБК отмечал, что Буцаева «воспринимали как человека пиара», а отрасли был нужен «профессиональный хозяйственник».

На место Буцаева рассматривается кандидатура бывшего министра строительства и ЖКХ, аудитора Счетной палаты Михаила Меня, говорили источники РБК.

Мусорная реформа началась в России в январе 2019 года, тогда же Владимир Путин подписал указ о создании мусорного оператора.


Фото: Пресс-служба Правительства РФ




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На место Буцаева рассматривается кандидатура бывшего министра строительства и ЖКХ, аудитора Счетной палаты Михаила Меня.
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