Медведев официально уволил главу мусорной госкомпании
25 ноября 2019 22:13
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Об увольнении Буцаева, который был назначен главой мусорного оператора в феврале, источники РБК сообщили в пятницу, 22 ноября. По их словам, его увольнение сложно назвать неожиданным, оно связано с недостатком «аппаратного веса». Федеральный чиновник в разговоре с РБК отмечал, что Буцаева «воспринимали как человека пиара», а отрасли был нужен «профессиональный хозяйственник».
На место Буцаева рассматривается кандидатура бывшего министра строительства и ЖКХ, аудитора Счетной палаты Михаила Меня, говорили источники РБК.
Мусорная реформа началась в России в январе 2019 года, тогда же Владимир Путин подписал указ о создании мусорного оператора.
Фото: Пресс-служба Правительства РФ
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