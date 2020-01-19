Я нашел ошибку
Главные новости: 
Берлинская конференция станет логическим продолжением межливийских переговоров, которые состоялись 13 января в Москве.
В Берлине начались переговоры Путина и Эрдогана
Гастроли оркестра были насыщенными. Коллектив дал 21 концерт в лучших концертных залах девяти городов Испании.
Симфонический оркестр Самарской филармонии вернулся с гастролей в Испании
Лучшие отправятся на первенство страны.
В самарском Дворце спорта состоялось первенство региона по легкой атлетике.
Выполнен ремонт по специально разработанному для самарской службы крови дизайн-проекту, задачей которого являлось совмещение функциональности, привлекательного внешнего вида, фирменного стиля и удобства.
Регистратура службы крови СО модернизирована для комфорта и удобства доноров
Рост числа сделок на 26% эксперт связывает с новыми правилами, упростившими получение гражданства при покупке жилья.
Россияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции
Как отметил Медведев, в общей сложности он возглавлял российское правительство на протяжении восьми лет, а это
Медведев объяснил неожиданную отставку правительства
К ликвидации пожара привлекались 149 человек, 51 единиц техники.
Пожар в ресторане «Золотая Пагода» ликвидирован без пострадавших
Под Самарой поезд сошел с рельс
Под Самарой поезд сошел с рельс
сегодня  Воскресенье,19 января, 20:35
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/01:
USD 61.53
-0.04
EUR 68.54
-0.12
Новости /  Политика /  Политика региона  

Медведев объяснил неожиданную отставку правительства

19 января 2020 16:17
392
Как отметил Медведев, в общей сложности он возглавлял российское правительство на протяжении восьми лет, а это
Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу рассказал, почему было принято решение об отставке кабинета министров, передает РИА Новости.

"Первое и главное, о чем я сказал, когда мы встречались с президентом после послания, 15 января текущего года, о том, что в послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране, это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства", — сказал он.

Как отметил Медведев, в общей сложности он возглавлял российское правительство на протяжении восьми лет, а это "огромный срок".

"За новейшую историю России это было первый раз. Я покопался, так сказать, в истории и советского периода, и даже царского периода, но, скажем прямо, так долго этими вопросами никто не занимался, за исключением отдельных, может быть, совершенно фигур", — рассказал экс-премьер.

По словам Медведева, с точки зрения организации и задач, которые решались, это было исключительно важное и сложное время. Тем не менее, добавил бывший премьер, учитывая условия кризиса и санкции, он доволен работой кабмина, члены которого должны были в этих сложных условиях удержать макроэкономическую стабильность.

"Обычно об этом рассуждают как об общих вещах. Но это совсем не общие вещи. Это рост цен. <...> Вначале инфляция выросла до 13, до 15 процентов. Это бьет по кошельку людей. Сейчас у нас инфляция — это результат деятельности правительства и Центрального банка, об этом, кстати, президент специально сказал в послании. Она составляет три процента. <...> Эти усилия по макроэкономической стабилизации я также не могу исключить из числа тех важных вещей, которыми занималось правительство. <...> Наконец, крупные программы. Они были установлены, приняты указом президента в 2012-м, и затем национальные проекты, которые появились в 2018 году. Это важнейшие государственные цели, которыми занималась команда первого правительства под моим руководством и второго правительства под моим руководством. Поэтому в целом я этой работой доволен", — сказал Медведев.

Что касается назначения на пост заместителя председателя Совета безопасности, бывший глава кабмина заметил, что в формировании новой должности нет ничего неожиданного.

"Такие идеи, на самом деле, существовали. И когда президент предложил стать заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации — а председателем по Конституции является президент, — я, естественно, согласился, потому что это важная такая, нужная, как мне представляется, работа", — отметил он.

Кроме того, Медведев сообщил, что остается председателем партии "Единая Россия", поскольку пост зампредседателя Совбеза это позволяет.

"Но вот если говорить о конкретной новой работе, то замещение этой должности не противоречит тому, чтобы заниматься политической деятельностью, в том числе деятельностью по руководству партией, я остаюсь председателем партии "Единая Россия". Это наша ведущая политическая сила, это правящая партия. На ней лежит огромная ответственность перед нашими людьми, перед страной за развитие страны", — объяснил он.

Правительство и премьер-министр Дмитрий Медведев 15 января объявили, что уходят в отставку. Это произошло после послания главы государства Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституции: так, Владимир Путин выступил с идеей, чтобы Госдума получила право не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьера. Через несколько часов президент предложил возглавить кабмин Михаилу Мишустину.

На следующий день парламент утвердил Мишустина на посту премьер-министра, в открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Политика региона
19 января 2020  17:38
Берлинская конференция станет логическим продолжением межливийских переговоров, которые состоялись 13 января в Москве.
В Берлине начались переговоры Путина и Эрдогана
Берлинская конференция станет логическим продолжением межливийских переговоров, которые состоялись 13 января в Москве.  Политика региона
122
19 января 2020  16:17
Как отметил Медведев, в общей сложности он возглавлял российское правительство на протяжении восьми лет, а это "огромный срок".
Медведев объяснил неожиданную отставку правительства
Как отметил Медведев, в общей сложности он возглавлял российское правительство на протяжении восьми лет, а это "огромный срок".  Политика региона
391
18 января 2020  18:24
И 50 тысяч — труженикам тыла.
Ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей ко Дню Победы
И 50 тысяч — труженикам тыла. Политика региона
462
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
785
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
770
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1193
Весь список

Видео
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1634
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
557
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1434
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1199
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
782
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1750
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
802
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1238
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1344
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1570
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2676
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3218
Весь список

Мероприятия
Путешествия под стук колес
В Самаре состоится первенство области по легкой атлетике
На территории «Чайки» пройдет первенство Самарской области по лыжным гонкам
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные