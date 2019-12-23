Медведев о "Северном потоке — 2": Мы его достроим, несмотря на санкции
23 декабря 2019 23:59
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Премьер России Дмитрий Медведев заявил, что нет никаких сомнений в скором завершении строительства "Северного потока — 2", несмотря на американские санкции.
— Я думаю, тут все понимают: мы, конечно, его достроим. И даже никаких сомнений нет, там совсем чуть-чуть осталось, — заверил он журналистов в понедельник.
Более того, по мнению главы правительства, даже в самих США "прекрасно понимают, что всё будет сделано".
— У "Газпрома" есть альтернативные варианты, как это всё проложить; ну немного чуть больше времени на это уйдёт, ничего страшного. Никакой катастрофы нет, особенно в условиях, когда мы договорились с украинцами по транзиту, — рассудил Медведев.
Напомним, что 21 декабря Дональд Трамп подписал закон о военном бюджете США, включающий санкции против газопровода "Северный поток — 2". Власти США требуют немедленного прекращения строительства. После этого швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб, приостановила свою работу.
Между тем Правительство Германии твёрдо рассчитывает, что строительство газопровода "Северный поток — 2" будет завершено.
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