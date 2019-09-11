Медведев: врачи должны без страха выписывать обезболивающие препараты
11 сентября 2019 15:52
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"Из-за того, что эти препараты особые, в ряде случае врачи просто боятся их выписывать, это не секрет: лучше с этим не связываться, а то потом придут - будешь бумажки писать, в лучшем случае. Поэтому нужно создать такое регулирование, которое будет позволять врачам в рамках существующей процедуры без страха эти препараты выписывать по показаниям", - сказал Медведев в программе "Диалог" на телеканале "Россия 24".
По его словам, такая правовая рамка в настоящий момент создается.
"Это касается всей паллиативной помощи, обезболивания в целом, потому что здесь все-таки впереди должны быть гуманитарные вопросы, а не контрольные вопросы", - добавил глава правительства.
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Комментарии
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По его словам, такая правовая рамка в настоящий момент создается. Политика региона
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