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Новости /  Политика /  Политика региона  

Медведев: врачи должны без страха выписывать обезболивающие препараты

11 сентября 2019 15:52
55
По его словам, такая правовая рамка в настоящий момент создается.
Необходимо создать правовые условия для российских врачей, чтобы они могли без страха выписывать обезболивающие препараты по показаниям, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

"Из-за того, что эти препараты особые, в ряде случае врачи просто боятся их выписывать, это не секрет: лучше с этим не связываться, а то потом придут - будешь бумажки писать, в лучшем случае. Поэтому нужно создать такое регулирование, которое будет позволять врачам в рамках существующей процедуры без страха эти препараты выписывать по показаниям", - сказал Медведев в программе "Диалог" на телеканале "Россия 24".

По его словам, такая правовая рамка в настоящий момент создается.

"Это касается всей паллиативной помощи, обезболивания в целом, потому что здесь все-таки впереди должны быть гуманитарные вопросы, а не контрольные вопросы", - добавил глава правительства.
 
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Комментарии



Политика региона
11 сентября 2019  15:52
По его словам, такая правовая рамка в настоящий момент создается.
Медведев: врачи должны без страха выписывать обезболивающие препараты
По его словам, такая правовая рамка в настоящий момент создается.  Политика региона
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