Матвиенко в третий раз избрана спикером Совфеда

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Переизбрание председателя Совфеда проводилось согласно регламенту в связи с проведением выборов губернатора Санкт-Петербурга. После избрания Александра Беглова главой Северной столицы Матвиенко нужно было пройти вновь через процедуру делегирования в верхнюю палату. После этого её кандидатуру предложили на пост председателя Совфеда все вице-спикеры и главы комитетов палаты. Альтернативные кандидатуры не выдвигались.Впервые Валентина Матвиенко возглавила Совфед в 2011 году. До этого назначения в 2003–2011 годах она являлась губернатором Санкт-Петербурга. Парламентарий удостоена множества наград, в том числе ордена Святого апостола Андрея Первозванного.Фото: соцсети