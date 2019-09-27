Матвиенко не верит в улучшение отношений России и США до выборов 2020 года
27 сентября 2019 16:55
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"Острота внутриполитической борьбы в США будет нарастать. К сожалению, это означает, что не будет снижаться градус русофобского настроя политических кругов Соединенных Штатов. Российско-американские отношения стали заложником внутриполитического противостояния в США. Поэтому до следующих президентских выборов нет никаких шансов для улучшения российско-американских отношений, это очевидно", - заявила спикер.
Фото: из открытых источников
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