Матвиенко назвала условие восстановления диалога между Россией и Грузией

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— Никакого конфликта между Россией и Грузией нет, мы ничего не инициировали. У нас нет антигрузинских настроений, — рассказал она.Матвиенко добавила, что грузинская сторона показывает себя как безответственный член международного сообщества. За сложившейся ситуацией, по её мнению, стоит борьба за власть в Грузии.