Матвиенко допустила проведение Россией «своей» Олимпиады

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«Решение WADA против целого государства свидетельствует о кризисе институтов, в том числе мирового спорта. Россия имеет колоссальный опыт проведения спортивных международных мероприятий самого высокого уровня. Мы можем у себя в стране проводить свои Олимпийские игры, приглашать на них спортсменов мировых», — утверждает Матвиенко.9 декабря исполком WADA принял рекомендации своего профильного комитета и лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). России на четыре года запрещено участие в крупных международных соревнованиях, а также проведение турниров на своей территории.Из-за санкций российские спортсмены смогут выступать на международных турнирах только под нейтральным флагом, причем пройдя дополнительные допинг-тесты.Матвиенко назвала решение WADA неправовым, несправедливым и политически ангажированным. По ее словам, международное агентство в последние годы организовало мощную атаку на Россию.«Сначала подверглась нападкам наша легкоатлетическая федерация, потом удары начали наноситься в отношении Олимпиады в Сочи, потом нас обвинили чуть ли не в системной организации применения допинга, потребовали принятие соответствующих мер. При этом так называемое расследование основывалось только на показаниях бывших сотрудников РУСАДА, сбежавших за границу, и на сомнительной базе, которая была представлена. Следственный комитет не признал итогов расследования и был готов к диалогу, но диалог был никому не нужен. Преследовалась цель наказать Россию беспримерно», — заявила спикер Совета Федерации.Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация исполнит решение об отстранении России. РУСАДА может в течение 21 дня оспорить лишение статуса соответствия в Спортивном арбитражном суде (CAS).«Не существует коллективной ответственности, не должны от этого решения страдать все спортсмены. В ближайшее время спортивные адвокаты подадут иски в Спортивный арбитражный суд», — сказала Матвиенко.