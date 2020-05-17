Малоимущим семьям в Самарской области обнулят платеж за «коммуналку»
17 мая 2020 16:06
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«Мною подписано постановление, которое обуславливает единовременные выплаты нуждающимся, малообеспеченным гражданам на компенсацию их затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг», – сказал Глава региона.
Напомним, получателями субсидии на жилищно-коммунальные услуги являются малоимущие семьи, чей расход на жилищно-коммунальные услуги составляет более 22% от доли расходов в совокупном доходе семьи.
«Очень простая формула, по которой рассчитывается субсидия, но приводит она к одному: все получатели этой помощи за апрель месяц никакие средства вносить за жилищно-коммунальные услуги не будут. Они будут компенсированы за счет регионального бюджета, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Таким образом, для малообеспеченных граждан мы де-факто обнуляем платеж».
Воспользоваться мерой поддержки смогут граждане, являвшиеся получателями субсидии на ЖКУ до 1 мая 2020 года. На выплату смогут рассчитывать более 34 тысяч семей Самарской области. Объем средств, необходимый на предоставление выплаты, составляет 52,6 миллионов рублей.
Данная выплата будет предоставляться в срок по 31 мая текущего года министерством социально-демографической и семейной политики региона – на основании имеющихся сведений без представления гражданином заявления и документов, передает пресс-служба облправительства.
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