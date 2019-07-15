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Новости /  Политика /  Политика региона  

Максим Орешкин о поездке из Москвы в Тольятти на Lada Xray: Чуть не пробил колесо

15 июля 2019 17:42
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По словам главы МЭР, машина показала себя очень хорошо, а вот дорога нуждается в реконструкции.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал, что во время поездки из Москвы в Тольятти на Lada Xray чуть не пробил колесо. Маршрут главы ведомства пролегал по федеральной трассе М7, передает life.ru.

— Машина показала себя очень хорошо. Я уже здесь сказал, машины мы делать уже научились, осталось доделать дороги, потому что есть куски не очень хорошие. Честно скажу: в одном месте даже чуть колесо не пробили, — поделился с журналистами министр.

Орешкин справедливости ради признал, что большая часть российских дорог уже приведена в отличное состояние, продолжается реконструкция некоторых федеральных и региональных трасс.

 
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