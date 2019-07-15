Максим Орешкин о поездке из Москвы в Тольятти на Lada Xray: Чуть не пробил колесо

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— Машина показала себя очень хорошо. Я уже здесь сказал, машины мы делать уже научились, осталось доделать дороги, потому что есть куски не очень хорошие. Честно скажу: в одном месте даже чуть колесо не пробили, — поделился с журналистами министр.Орешкин справедливости ради признал, что большая часть российских дорог уже приведена в отличное состояние, продолжается реконструкция некоторых федеральных и региональных трасс.