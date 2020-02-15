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Новости /  Политика /  Политика региона  

Макрон описал два сценария отношений Европы с Россией

15 февраля 2020 15:40
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По словам французского президента, Европа может действовать еще жестче, но правильнее расширять диалог с соседом.
У европейских стран есть два способа, как взаимодействовать с Россией, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РБК.

Во-первых, сказал он, Европа может «действовать еще более жестко» в отношении Москвы, наращивая давление против нее. Однако, по мнению Макрона, такой сценарий не является оптимальным. «Действительно ли мы этого хотим?» — задался он вопросом. Французский лидер добавил, что политика санкций создала столько же проблем самим европейцам, сколько и России.

Во-вторых, отметил Макрон, Европа может расширить стратегический диалог с Россией, при этом не отступая от своих ценностей и сохранив свое влияние. Президент Франции назвал такой сценарий наиболее благоприятным, так как Россия — важный сосед Европы и потенциальный партнер в сфере безопасности и урегулирования кризисов, в том числе на Ближнем Востоке. «Мы говорим все меньше и меньше, а кризисов в наших отношениях все больше и больше», — посетовал Макрон.

Французский президент также выразил убежденность в том, что развитие стратегического диалога с Европой представляет интерес для России. По его мнению, Москва вряд ли сможет поддерживать рост военной силы на прежнем уровне в течение десятилетий, а партнерство с Китаем может привести к зависимости от Пекина. В этом контексте европейское партнерство выглядит наиболее оптимальным сценарием. «Мы должны открыть для России эту стратегическую возможность», — сказал Макрон.

В начале февраля Макрон в ходе совместной пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой заявил, что Европе стоит показать твердость в отношении России. При этом он заявил о необходимости диалога с Москвой, который является в том числе и необходимым условием для осуществления прогресса по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

В августе прошлого года по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным Макрон отметил прогресс во взаимодействии с Москвой по политическим и экономическим вопросам, назвав Россию «очень глубоко европейской страной». «Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока», — сказал он. Тогда же он указал на то, что Парижу «нужно переосмыслить» свои отношения с Москвой.


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Комментарии


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