Магнитогорский металлургический комбинат построит логистический центр в ОЭЗ Тольятти

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Правительство Самарской области и Магнитогорский металлургический комбинат договорились о строительстве в Особой экономической зоне «Тольятти» производственно-логистического центра. Соответствующее соглашение о реализации проекта было подписано в четверг, 6 июня, в рамках проведения Петербургского международного экономического форума. Участие в церемонии приняли губернатор, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и генеральный директор компанииСтроительство центра планируется начать в конце этого года и завершить в первом квартале 2021 года. Единовременно он сможет вместить до 150 тыс. тонн металлопродукции. Открытие центра позволит полностью удовлетворить потребности автомобильной промышленности в поставках высококачественного проката ПАО «ММК» и закрепить лидирующие позиции компании на рынке поставок металлопродукции для автопрома.«Я очень рад, что наше сотрудничество, которое зародилось год назад, сегодня получило форму соглашения, – отметил Губернатор Дмитрий Азаров. – Уверен, что проект по созданию логистического центра на территории Самарской области станет успешным как для Магнитогорского металлургического комбината, так и для региона».По мнению главы Самарского региона, строительство логистического центра даст импульс для развития автомобильной промышленности и ряда других предприятий, создания новых рабочих мест. Кроме этого, большое внимание будет уделено вопросам модернизации транспортной инфраструктуры региона. «Уверен, наш совместный проект будет успешно реализован», – обратился Дмитрий Азаров со словами благодарности к руководству металлургического комбината.«Самарская область – давний и надежный партнер Магнитки. Современный, инновационный металлопрокат ММК высоко востребован местной автомобилестроительной отраслью, которая составляет одну из основ российского машиностроения. Новый производственно-логистический центр закрепит курс на стратегическое партнерство Магнитки с автомобилестроителями региона и позволит нам выйти на новый уровень сотрудничества», – заявил Виктор Рашников.Павел Ширяев отметил, что реализация проекта в Тольятти является «ключевым и важнейшим шагом в развитии взаимоотношений, в частности между ММК и «АвтоВАЗ». «Это еще один сервис для автомобилистов, который дает возможность сокращать сроки, оперативно доставляя машины. Конечно, это и развитие нашей логистической цепи в Приволжском федеральном округе», – подчеркнул гендиректор компании.ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2018 году Группа ММК произвела 12,7 млн тонн стали и реализовала 11,7 млн тонн металлопродукции. Выручка Группы ММК за прошлый год составила 8,214 млрд долларов, EBITDA – 2,418 млрд долларов, передает пресс-служба облправительства.