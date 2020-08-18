МВД Белоруссии отказалось примкнуть к протестующим

Министерство внутренних дел Белоруссии не будет присоединяться к протестующим и осуждать действующую власть, передают "Известия". Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник, 18 августа, в Telegram-канале ведомства.
«От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями, присоединения к колоннам протестующих, публичного осуждения коллег и власти в целом. Этого не будет!» — пообещали силовики.
Как говорится в заявлении, МВД приветствует разбор каждой ситуации о причинении ущерба гражданам во время акций протеста. В ведомстве разделили ответственность за негатив, который во время протестов пришлось испытать людям.
Милиционеры будут выполнять долг по охране порядка независимо от политической ситуации, добавили в МВД. Коллег, покинувших ряды милиции по своим соображениям, в ведомстве осуждать не станут.
16 августа глава МВД Белоруссии Юрий Караев пообещал
разобраться со всеми случаями насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов по отношению к протестующим. Накануне он взял на себя
ответственность за травмы случайных людей на протестах и принес им извинения.
В Белоруссии после выборов президента 9 августа продолжаются протесты. На улицы страны вышли люди, которые не согласны с результатами голосования. В первые дни шествий прошли задержания, пострадали люди с обеих сторон. Погибли трое гражданских.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Роберт Ланский
Добавить комментарий