МТС и Правительство Самарской области объявили о сотрудничестве в области цифровизации экономики региона
6 июня 2019 21:28
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Соглашение о сотрудничестве подписали в ходе ПМЭФ-2019 и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов и президент ПАО «МТС» Алексей Корня. Подписанию соглашения предшествовала подготовительная работа в течение почти 10 месяцев, проводившаяся от имени Правительства Самарской области Проектным офисом цифрового развития, в тесном партнерстве с Самарским филиалом ПАО МТС.
Напомним, что Проектный офис создан осенью 2018 г. по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова и призван разрабатывать и реализовывать пилотные проекты, способные стать интеграторами усилий региональных центров компетенций в области образования, науки и бизнеса, а также привлекать бюджетные, внебюджетные, иностранные инвестиции в региональную экономику.
В рамках реализации соглашения на территории Самарской области будут реализованы технологические проекты с использованием инновационных ИТ и телеком-решений МТС, в том числе big data, системной интеграции, облачных сервисов, «интернета вещей», искусственного интеллекта, решений по кибербезопасности. Основными направлениями сотрудничества станут проекты, обеспечивающие повышение безопасности городской среды и эффективности использования ресурсов региональной экономики, проекты в области дорожного строительства и логистики; развитие медицинских цифровых сервисов совместно с Центром инновационного развития Самарского государственного медицинского университета, а также запуск тестовых зон в рамках федеральной программы «Умный город».
«Самарская область обладает огромным цифровым потенциалом: уже сейчас мы входим в десятку регионов с наиболее высоким проникновением инновационных услуг, на территории региона выстроена качественная телеком-инфраструктура, что позволит в кратчайшие сроки перейти на «цифровые рельсы» в рамках федеральной программы «Цифровая экономика». Сотрудничество с одним из крупнейших в России телекоммуникационным оператором, бесспорно, даст мощный стимул для дальнейшего развития и внедрения современных технологий во всех значимых отраслях экономики региона и позволит повысить качество жизни и уровень комфорта жителей Самарской области», — прокомментировал подписание соглашения и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
«Накопленный МТС опыт реализации цифровых проектов и значимая региональная экспертиза позволят предлагать кастомизированные именно для задач и потребностей региона цифровые решения, в т.ч. в области «умных городов» и социальных сервисов. Цифровизация открывает перед нами новые возможности: это и повышение доступности медицинских и образовательных услуг, и обеспечение безопасности граждан, и рост производительности труда на любом производстве. МТС сегодня лидирует в Самарской области по покрытию инновационных сетей, в том числе и специальных сетей для решений в области «интернета вещей». Развитая инфраструктура плюс высокий уровень накопленных компетенций дает нам возможность стать драйвером цифровой трансформации в регионе, и мы рады объединить усилия с правительством Самарской области для реализации множества инновационных проектов, направленных на повышение благосостояния региона», — отметил президент ПАО «МТС» Алексей Корня.
Руководитель проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин заявил, что соглашение с ПАО «МТС» только начинает процессы цифровой трансформации всех сфер экономики и социальных процессов региона. «Уверен, что проекты «Умного города», IT-медицины, цифрового развития в рамках образовательных платформ позволят совместить региональную повестку с удачными федеральными практиками. Самарская область по многим направлениям готова к реализации национального проекта «Цифровая экономика». Выработаны конкретные проекты, готовые к реализации уже сейчас, например, в сфере «искусственного интеллекта», «больших данных» и пр. Главное сейчас максимально оперативно приступить к реализации данных проектов», — заявил он, передает пресс-служба облправительства.
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