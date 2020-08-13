МИД выразил опасения из-за инцидентов на улицах белорусских городов

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«Мы внимательно следим за событиями, которые происходят в последние дни в Белоруссии. Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушением порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов», — отметила Захарова.По ее словам, Москва заинтересована в стабилизации обстановки в стране и надеется на то, что это случится в скором времени.Представитель МИД также отметила, что в России фиксируют попытки давления извне на Белоруссию. «Мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти. Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию», — подчеркнула Захарова.Она также заверила, что Россия остается близким партнером Минска и подчеркнула, что попытки внести разлад в отношения двух государств обречены на провал.Фото: МИД РФ / РИА Новости / РБК: