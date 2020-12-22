МИД сообщил об ответных мерах на санкции ЕС из-за Навального

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Москва расширит черный список граждан ЕС, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на европейские санкции из-за Алексея Навального, заявили в МИД, передает РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что считают "категорически неприемлемыми" незаконные ограничения, которые ЕС ввел против ряда россиян "под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином Навальным".

Решение о расширении черного списка Москва приняла на основе принципа взаимности, уточнили в МИД.

"В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС", — добавили на Смоленской площади.

Соответствующие "вербальные ноты" МИД вручил послам ФРГ, Франции и Швеции, а также направил в представительство ЕС в Москве.

Ситуацию прокомментировали в МИД Германии. Там заявили, что "схема российских контрмер" известна, но Берлин считает ее неоправданной.

"Этот инцидент не является двусторонним делом, но остается делом международного масштаба из-за нарушения международного права, связанного с использованием химического нервно-паралитического вещества", — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что призывают Россию расследовать "использование боевого отравляющего вещества на территории России против гражданина России", но Москва "не проявляет готовности к этому".

Как сообщило агентство DPA со ссылкой на МИД ФРГ, в рамках расширения черного списка Россия запретила въезд представителям аппарата правительства Германии. Уточняется, что имена лиц, против которых ввели санкции, неизвестны, они узнают о существующем запрете "только при въезде в Россию".

На минувшей неделе Владимир Путин во время большой пресс-конференции вновь заявил, что Россия готова расследовать "отравление" Навального, но просит Запад предоставить хотя бы официальное заключение. Как напомнил глава государства, Москва также предлагала, чтобы российские специалисты выехали и в Германию, и в Швецию, и во Францию, чтобы вместе разобраться в ситуации.

Фото: РИА Новости / Владимир Сергеев