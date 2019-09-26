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Новости /  Политика /  Политика региона  

МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам

26 сентября 2019 20:00
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Москва предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну.
Москва предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну в ответ на невыдачу американских виз российским делегатам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

По словам дипломата, ведомство ждет реакцию мирового сообщества на эту инициативу.

"Не только Россия страдает от этого американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс", - отметил он в интервью журналу "Международная жизнь".

Рябков отметил, что США пренебрегают соглашениями, заключенными после размещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке в 1947 году.

"Проблема высветилась "во весь рост". Я не припомню случая, когда вопреки многим нашим обращениям на всех возможных уровнях по этому поводу, в Вашингтоне заняли позицию до такой степени игнорирующую очевидные вещи", - отметил замглавы МИД.

Он добавил, что США установили "антирекорд в плане собственного позиционирования на международной арене".

Ситуация с визами

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что некоторые члены российской делегации, которые должны были участвовать в США в мероприятиях под эгидой ООН, не получили визы по "техническим причинам".

При этом дипломат сочла объяснения Вашингтона несостоятельными. МИД обвинил США в неисполнении прямых обязательств по линии ООН.
Глава ведомства Сергей Лавров назвал отказ в выдаче виз позором. Накануне в интервью газете "Коммерсант" он напомнил, что в 2018 году Москва пошла навстречу Вашингтону и по просьбе американских коллег включила в состав приезжающей в Россию делегации сенатора Рона Джонсона, находящегося в санкционном списке.

Американские политики пообещали ответить зеркально, однако, как отметил Лавров, в этом году в Вашингтоне заявили, что выдать визу кому бы то ни было из санкционного списка "категорически невозможно". Дипломат назвал это печальной демонстрацией "американской исключительности".
Кроме того, Лавров пообещал "сюрприз" для США после решения по визам. 
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Комментарии



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