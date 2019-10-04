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Новости /  Политика /  Политика региона  

МИД России вызвал посла Ирана из-за задержания журналистки Юзик

4 октября 2019 15:13
87
Её заподозрили в шпионаже.
МИД России вызвал посла Ирана для объяснения обстоятельств задержания российской журналистки Юлии Юзик, которую заподозрили в шпионаже. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель министерства Мария Захарова, передает РБК.

«В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик в МИД приглашен посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки», — сказала она.

Материал дополняется.


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