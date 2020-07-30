МИД России призвал Белоруссию прекратить нагнетание негативных эмоций

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"Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций", - говорится в сообщении.Москва рассчитывает на взвешенный и объективный подход Минска к установлению всех обстоятельств с россиянами, задержанными в Белоруссии, говорится в сообщении МИД РФ."Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение, - подчеркнули в МИД. - В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины".В МИД РФ отметили, что задержанные в Минске граждане РФ следовали транзитом в Стамбул, имея на руках все необходимые документы."Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики. На сегодня нам известно, что указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты. Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск - Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией", - информировали в российском дипведомстве.Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС