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МИД Казахстана передал России ноту из-за заявления депутата Госдумы

12 декабря 2020 22:23
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Депутат Никонов объяснил свои высказывания в Telegram.

МИД Казахстана передал ноту российским дипломатам в связи с высказываниями на «Первом канале» председателя комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслава Никонова, что «территория Казахстана — большой подарок со стороны России», передает РБК. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Казахстан указал на участившиеся провокационные заявления со стороны российских политиков, которые наносят серьезный ущерб союзническим отношениям двух стран.

В министерстве подчеркнули, что Нур-Султан ожидает от России адекватной оценки таких высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь подобных заявлений от российских чиновников.

Депутат Никонов объяснил свои высказывания в Telegram. По его словам, он имел в виду, что «интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан».

Вячеслав Никонов является внуком советского государственного деятеля, министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, депутатом Госдумы I, VI и VII созывов, членом фракции «Единой России». Помимо этого он защитил степень доктора исторических наук и сейчас занимает пост декана факультета государственного управления МГУ.
 

 

Фото: duma.gov.ru/РБК

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Комментарии

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