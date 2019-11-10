МИД: «США развязали настоящую визовую войну против россиян»
10 ноября 2019 21:23
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«Визы — еще одно нелегальное оружие борьбы, в том числе и в спортивной конкуренции», — прокомментировали в ведомстве.
Ранее о невыдаче виз российским футболистам сообщил владелец «Спартака» Леонид Федун. По его словам, из-за этого московский клуб собирается отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup в январе 2020 года. Федун отметил, что проблемы с визами возникли, несмотря на то что у клуба были поддерживающие письма от организаторов турнира и администрации города Орландо.
В сентябре США не выдали визы десяти членам делегации России, которые собирались принять участие в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Среди них были глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и сотрудники МИДа. В ответ на это в Кремле выступили за «жесткий ответ» со стороны России и ООН.
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