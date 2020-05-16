МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

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Также в список включили и другие научно-культурные учреждения, среди которых Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Русское географическое общество, Институт востоковедения Российской академии наук, Институт археологии РАН и Институт истории материальной культуры РАН.Помимо этого, санкции затронут научные, культурные и образовательные организации в Крыму.В числе ограничительных мер, принятых в отношении учреждений, — блокировка активов, предотвращение выведения капитала за пределы Украины, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, приостановка культурных обменов, научного сотрудничества, аннулирование официальных визитов и другие.В отношении всех названных учреждений санкции вводятся сроком на три года.Как рассказали РИА Новости в МГУ, ограничительные меры никак не скажутся на деятельности вуза."Академическая мобильность и научная активность с Украиной и так были на очень низком уровне в последнее время", — добавили в пресс-службе университета.В свою очередь, сенатор Олег Морозов предложил жестко и асимметрично ответить на меры Киева.Фото: EPA / ТАСС / РБК