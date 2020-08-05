МЧС России отправляет в Ливан госпиталь для помощи пострадавшим от взрыва

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— Самолётами МЧС России будут направлены мобильный госпиталь, врачи, спасатели "Центроспаса", специалисты Роспотребнадзора с лабораторией по выявлению новой коронавирусной инфекции, — рассказали в министерстве.Для этого потребуется отправить пять самолётов. У всех специалистов будут спецкостюмы и средства защиты, рассчитанные на условия пандемии.Фото: ТАСС / МЧС России / Лайф