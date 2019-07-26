Лукашенко заявил о нежелании рвать связь с Россией «ни за какие деньги»
26 июля 2019 15:46
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«Мы никогда не станем рвать наши отношения, ни за какие деньги, с братской Россией», — сказал он. Лукашенко задался вопросом: «Почему мы должны косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда подставляла нам плечо?»
При этом глава государства отметил, что Белоруссия также хочет выстроить добрые отношения со странами Западной Европы, а также США, понимая, какое значение имеют эти страны для Минска.
«Я хочу, чтобы вы усвоили и не слушали разные рассуждения. <...> Мир взаимозависим: вы от кого-то зависите, мы от кого-то зависим, от нас кто-то зависит», — заключил президент.
17 июля во время поездки в Россию Лукашенко вместе с Путиным посетил Валаамский монастырь в Карелии. Вместе с белорусским лидером был его сын, Николай. В Кремле 17 июля назвали днем «неформального общения» Путина и Лукашенко.
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