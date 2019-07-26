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Новости /  Политика /  Политика региона  

Лукашенко заявил о нежелании рвать связь с Россией «ни за какие деньги»

26 июля 2019 15:46
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Белоруссия никогда не станет разрывать отношения с Россией, которая является для Минска «братской страной».
Белоруссия никогда не станет разрывать отношения с Россией, которая является для Минска «братской страной», сообщает РБК. Об этом на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает информационное агентство БелТА.

«Мы никогда не станем рвать наши отношения, ни за какие деньги, с братской Россией», — сказал он. Лукашенко задался вопросом: «Почему мы должны косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда подставляла нам плечо?»

При этом глава государства отметил, что Белоруссия также хочет выстроить добрые отношения со странами Западной Европы, а также США, понимая, какое значение имеют эти страны для Минска.

«Я хочу, чтобы вы усвоили и не слушали разные рассуждения. <...> Мир взаимозависим: вы от кого-то зависите, мы от кого-то зависим, от нас кто-то зависит», — заключил президент.

17 июля во время поездки в Россию Лукашенко вместе с Путиным посетил Валаамский монастырь в Карелии. Вместе с белорусским лидером был его сын, Николай. В Кремле 17 июля назвали днем «неформального общения» Путина и Лукашенко.


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Комментарии



Политика региона
26 июля 2019  15:46
Белоруссия никогда не станет разрывать отношения с Россией, которая является для Минска «братской страной».
Лукашенко заявил о нежелании рвать связь с Россией «ни за какие деньги»
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