Лукашенко заявил о необходимости защитить граждан и конституционный строй

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости защитить конституционный строй и обеспечить безопасность граждан, передает ТАСС.
"Как и договаривались мы с вами до выборов, - напомнил глава государства в среду на совещании с членами Совбеза, - что спустя несколько дней после электоральной кампании соберемся и обсудим актуальные вопросы функционирования нашего государства".
"Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти и, в частности, Советом безопасности (может, и прежде всего), является обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления", - приводит слова Лукашенко БелТА
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Лукашенко подчеркнул, что приоритетным остается и вопрос функционирования экономики. "Поэтому правительству необходимо принять все необходимые дополнительные меры, если это нужно, для функционирования экономики", - добавил он.
По словам главы государства, основную часть протестующих в республике составляют люди с криминальным прошлым и безработные.
"Основа всех этих так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, гуляй дядя по улицам и проспектам. Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает", - отметил Лукашенко.
Лукашенко добавил, что всем неработающим белорусам должна быть предложена работа.
"И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан: не дай Бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно", - отметил Лукашенко, поручив правоохранительным органам и государственным структурам обеспечить исполнение данных указаний.
Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС
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