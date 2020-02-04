Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам
4 февраля 2020 16:51
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«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
Говоря о премии компаниям, которую, по его словам, требует Москва, он отметил, что западным странам Россия поставляет нефть без этого условия. Он добавил, что Минск не просит у Москвы «никаких денег» и уже заплатил кредиты за прошлый год.
Лукашенко также обвинил Москву в обмане с ценами на газ. По его словам, при покупке «Белтрансгаза» Россия пообещала, что выведет Белоруссию на внутрироссийские цены, однако так этого и не сделала.
В декабре 2019 года Белоруссия и Россия не смогли договориться об условиях поставок нефти. Главным препятствием стал вопрос о ценах. После неудачных переговоров Лукашенко поручил искать альтернативу российскому топливу. Минск направил соответствующие предложения на Украину, в Польшу, Казахстан, а также начал переговоры о поставках сырья из США, Саудовской Аравии и ОАЭ. По словам Лукашенко, эти страны готовы поставить нефть по мировой цене, а российское топливо Белоруссия будет рассматривать как «четвертый вариант».
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