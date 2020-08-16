Лукашенко заявил, что "встает на колени" перед собравшимися на площади в Минске

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"Большое вам спасибо. Я встаю здесь перед вами на колени, впервые в своей жизни. Вы это заслужили", - сказал президент, после чего сошел с трибуны и низко поклонился. Затем Лукашенко стал благодарить население страны и армию за "поддержку и веру".Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС