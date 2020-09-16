Лукашенко заявил, что Россия выделила Белоруссии кредит по его настоянию

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия по его настоянию выделила Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов, из которого 1 миллиард пойдет на рефинансирование долга республики перед РФ, передает РИА Новости.

"Должен вам сказать, что это было мое настояние (просить у РФ кредит - ред.). И премьер, и министр финансов мне предложили выплатить этот кредит - в этом году мы миллиард должны были им (российской стороне - ред.) по старому нашему долгу вернуть", - сказал Лукашенко в среду на встрече с политическим активом, касаясь планов выделения Москвой Минску кредита в 1,5 миллиарда долларов. Его слова приводит Sputnik Беларусь.

Лукашенко подчеркнул, что при всех сложностях Минск готов был вернуть этот миллиард. "Это не новый кредит. Это была моя просьба к руководству России о том, что мы этот миллиард в этом году вам не выплачиваем, оставляем у себя и переносим на будущий год. Процент там приемлемый. То есть это вопрос рефинансирования", - рассказал белорусский лидер.

Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС