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Лукашенко заявил, что Россия выделила Белоруссии кредит по его настоянию

16 сентября 2020 23:49
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Лукашенко подчеркнул, что при всех сложностях Минск готов был вернуть этот миллиард.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия по его настоянию выделила Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов, из которого 1 миллиард пойдет на рефинансирование долга республики перед РФ, передает РИА Новости.

"Должен вам сказать, что это было мое настояние (просить у РФ кредит - ред.). И премьер, и министр финансов мне предложили выплатить этот кредит - в этом году мы миллиард должны были им (российской стороне - ред.) по старому нашему долгу вернуть", - сказал Лукашенко в среду на встрече с политическим активом, касаясь планов выделения Москвой Минску кредита в 1,5 миллиарда долларов. Его слова приводит Sputnik Беларусь.

Лукашенко подчеркнул, что при всех сложностях Минск готов был вернуть этот миллиард. "Это не новый кредит. Это была моя просьба к руководству России о том, что мы этот миллиард в этом году вам не выплачиваем, оставляем у себя и переносим на будущий год. Процент там приемлемый. То есть это вопрос рефинансирования", - рассказал белорусский лидер.

 

Фото:   Максим Гучек/БелТА/ТАСС

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Комментарии

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Лукашенко подчеркнул, что при всех сложностях Минск готов был вернуть этот миллиард.
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