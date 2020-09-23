Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

177

Александр Лукашенко в среду вступил в должность президента Белоруссии, передает ТАСС. Об этом сообщило агентство БелТА.

По его информации, церемония инаугурации, на которую приглашено несколько сотен человек, прошла во Дворце независимости. Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, положив руку на Конституцию, и подписал акт о принесении присяги. После этого председатель ЦИК республики Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента.

"Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности", - приводит БелТА текст президентской присяги.

Как сообщает агентство, на церемонии присутствовали высшие должностные лица страны, парламентарии, руководители государственных органов, местных органов власти, республиканских СМИ, а также деятели науки, культуры и спорта.

Лукашенко заявил на церемонии инаугурации, что вступает в должность президента с чувством гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность своих убеждений. "В этот торжественный день президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством, - сказал он, вступая в шестой раз в должность президента республики. - В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений".

"День вступления в должность президента - это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны - мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать", - добавил он.

Он отметил, что "цветная революция" в Белоруссии не состоялась. "Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов - вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств, - заявил Лукашенко. - Но мы оказались в числе очень немногих - даже, может быть, единственные, - где "цветная революция" не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну", - подчеркнул глава государства.

Лукашенко отметил, что события, происходящие в Белоруссии в последнее время, позволили убедиться в том, что белорусы в абсолютном большинстве любят свою землю, желают ей мира, спокойствия и процветания. "Несмотря на дьявольски изощренные подталкивания извне, сохранили уважение друг к другу", - добавил он.

Лукашенко заявил, что не имеет права бросить белорусов, которые остались верны стране и народу. "Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу, - сказал президент. - Это те, кто героически противостоял угрозе пандемии, проявляя свои лучшие профессиональные и человеческие качества, кто сберег здравый смысл в условиях дезориентации общества. Государственные служащие и люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность".

Глава белорусского государства подчеркнул, что страну необходимо вернуть к безопасной жизни, а белорусскому обществу прийти к согласию ради будущего республики.

По его словам, белорусы сами придут к согласию и урегулируют ситуацию в своей стране, не нуждаясь в каком-либо внешнем вмешательстве. "Мы сами без всякого внешнего участия разберемся в наших проблемах, придем к согласию, обеспечим сотрудничество всех слоев общества при соблюдении законности и взаимного уважения", - сказал он.

Президент заявил, что Белоруссия продолжит курс на построение социально ориентированного государства. "Сила белорусской власти, залог доверия к ней заключаются в том, что даже в самые трудные времена мы не отказывались от своей социальной политики, от социально ориентированного государства. Поддержка пенсионеров, многодетных семей, социально уязвимых слоев общества останется визитной карточкой белорусского пути при любых обстоятельствах и в любых условиях", - заявил Лукашенко.

При этом глава государства призвал молодежь с уважением относиться к достижениям старшего поколения. "У наших детей перед глазами достойный пример рациональной мудрости. Мы показали, что создание нового возможно только на базе достигнутого", - подчеркнул президент.

В ходе церемонии Лукашенко обратился к представителям различных видов войск, которые присутствовали на инаугурации. "Мы даем клятву на верность Родине в год 75-летия Великой Победы. Эта священная дата напоминает нам, что преданность своему Отечеству и готовность отдать жизнь за свободу у белорусов в крови. Сегодня за нами Беларусь. И мы сделаем все, чтобы сберечь главное - мир на своей земле", - сказал он.

Президент напомнил, что этот мир был завоеван ценой миллионов жизней воинов, их матерей, отцов, жен и детей. "Это наш долг перед ними. Это наше благословение будущим поколениям на счастливую и созидательную жизнь", - отметил он, подчеркнув, что вступление в должность главы государства для него - величайшая честь и колоссальная ответственность перед народом независимой Белоруссии.

Лукашенко пообещал, что народ Белоруссии никогда не пожалеет об избрании его первым президентом. "За всеми испытаниями мы не потеряли себя, а значит, способны сами строить ту страну, которую любим и о которой мечтаем. Я сделаю все для того, чтобы вы никогда не пожалели, что первым президентом нашей Беларуси был я", - сказал он. По его словам, белорусский народ объединяет настойчивость и преданность республике. Если Белоруссии предстоит пройти "новые экзамены", то государство к этому готово, заявил Лукашенко.

Как сообщает находившийся у стен дворца корреспондент ТАСС, из здания был слышен гимн Белоруссии и радостные возгласы и аплодисменты. Рота почетного караула Вооруженных Сил покинула Дворец независимости.

Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС