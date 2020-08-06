Лукашенко считает, что Путин не останется президентом России до 2036 года

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"Никогда Путин не будет президентом до 2036 года, - сказал он. - Я вам 100% гарантирую. Все зависит от обстановки, она, видите, какая, и лучше не будет. Естественно, все будут валить на Лукашенко, на Путина, но Путин не будет держаться посиневшими руками за власть. Он найдет вариант того, чтобы к власти пришли люди или человек, который продолжит тот путь, который существует сейчас".Лукашенко дал интервью Гордону в преддверии предстоящих 9 августа президентских выборов, в которых также участвуют еще четыре оппозиционных кандидата.Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС