Лукашенко считает, что Путин не останется президентом России до 2036 года

Президент России Владимир Путин не будет оставаться на посту президентом до 2036 года, так как не намерен держаться за власть до конца, передает ТАСС. Такую точку зрения президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал в четверг в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
"Никогда Путин не будет президентом до 2036 года, - сказал он. - Я вам 100% гарантирую. Все зависит от обстановки, она, видите, какая, и лучше не будет. Естественно, все будут валить на Лукашенко, на Путина, но Путин не будет держаться посиневшими руками за власть. Он найдет вариант того, чтобы к власти пришли люди или человек, который продолжит тот путь, который существует сейчас".
Лукашенко дал интервью Гордону в преддверии предстоящих 9 августа президентских выборов, в которых также участвуют еще четыре оппозиционных кандидата.
Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС
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